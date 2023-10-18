РФ атакует бомбами Херсонщину: погиб мужчина, у женщины – тяжелые травмы
Российская авиация обстреливает территорию Херсонской области, начиная с ночи 18 октября.
Под вражеский огонь попали 11 населенных пунктов на правом берегу Днепра.
В Бериславском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Около 01:15 россияне из трех самолетов Су-34 выпустили по селу Новоберислав Херсонской области шесть управляемых авиабомб.
Попали оккупанты по территории частного домовладения. От ранений погиб 63-летний хозяин, который как раз находился во дворе.
В Благовещенском есть разрушения жилья и образовательных учреждений.
Тяжелые ранения получила 69-летняя женщина.
Около девяти утра оккупанты из трех самолетов выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.
В областной военной администрации выясняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова