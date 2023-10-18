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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атакует бомбами Херсонщину: погиб мужчина, у женщины – тяжелые травмы

Обстріл КАБами Бериславського району 18 жовтня 2023
Фото: Офис генпрокурора

Российская авиация обстреливает территорию Херсонской области, начиная с ночи 18 октября.

Под вражеский огонь попали 11 населенных пунктов на правом берегу Днепра.

В Бериславском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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Около 01:15 россияне из трех самолетов Су-34 выпустили по селу Новоберислав Херсонской области шесть управляемых авиабомб.

Попали оккупанты по территории частного домовладения. От ранений погиб 63-летний хозяин, который как раз находился во дворе.

В Благовещенском есть разрушения жилья и образовательных учреждений.

Тяжелые ранения получила 69-летняя женщина.

Около девяти утра оккупанты из трех самолетов выпустили по две управляемые авиабомбы по трем населенным пунктам.

В областной военной администрации выясняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Бомба, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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