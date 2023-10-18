Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью
Украина сделает все, чтобы Россия понесла справедливую ответственность за свой террор.
Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Запорожью ночью 18 октября.
– Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены восемь квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы, – написал Владимир Зеленский.
Глава государства выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора.
Кроме того, глава страны поблагодарил всех, кто не остается равнодушным и помогает украинцам преодолевать российский террор.
– Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть, – отмечает президент Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова