Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью

Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью
Фото: Офис президента

Украина сделает все, чтобы Россия понесла справедливую ответственность за свой террор.

Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Запорожью ночью 18 октября.

– Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены восемь квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы, – написал Владимир Зеленский.

Глава государства выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора.

Сейчас смотрят

Кроме того, глава страны поблагодарил всех, кто не остается равнодушным и помогает украинцам преодолевать российский террор.

– Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть, – отмечает президент Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 602-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Владимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нечем сбивать: как ATACMS изменят ситуацию на фронте и помогут Украине в наступлении
ATACMS
ATACMS себя показали: Зеленский подтвердил получение Украиной дальнобойных ракет от США
Зеленський
Есть результаты уничтожения логистики РФ, спасибо партнерам за эффективное оружие — Зеленский собрал Ставку
Володимир Зеленський
США послали Украине важный сигнал в 600-й день полномасштабной войны – Зеленский
Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью
Защита энергоструктуры Украины и активы РФ: о чем говорили Зеленский и спецпредставительница США
Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Российский террор должен проиграть – Зеленский об ударах по Запорожью
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь