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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка

Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Фото: Depositphotos

В польском городе Познань неизвестный мужчина напал с ножом на группу воспитанников детского сада.

Об этом сообщает RMF FM.

По предварительной информации, дети вместе с воспитателем были на прогулке, когда к ним подошел неизвестный мужчина. Он сначала угрожал детям, мужчина кричал что “перебьет всех”, а затем ударил ножом 5-летнего мальчика, который шел в конце группы.

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Как сообщает полиция, пятилетний ребенок получил смертельное ранение. Мальчика пытались реанимировать на месте, а затем госпитализировали в больницу. Однако медикам не удалось спасти его.

Как выяснили СМИ, нападающий был задержан. Ему 71 год, однако его имя не разглашается.

К слову, в столице Бельгии Брюсселе мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибло два человека.

Убийство, Напад, Польша
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