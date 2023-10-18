Взрывы не утихают с ночи: что известно о ситуации в Крыму и РФ
Около восьми утра 18 октября в Севастополе начались взрывы.
Местные жители в крымских Telegram-сообществах пишут о работе противовоздушной обороны и якобы об уничтожении беспилотников над Черным морем.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев убеждает: громкие звуки в центре города – это тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ в районе Северного мола.
К слову, ночь для оккупантов в Крыму и РФ оказалась довольно неспокойной.
Так, в половине седьмого утра в Минобороны России уже отчитались о “перехвате и уничтожении над территорией Белгородской, Курской областей РФ и акваторией Черного моря 28 беспилотных летательных аппаратов”.
Загрузка
Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова