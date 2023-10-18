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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы не утихают с ночи: что известно о ситуации в Крыму и РФ

Вибух
Фото: Depositphotos

Около восьми утра 18 октября в Севастополе начались взрывы.

Местные жители в крымских Telegram-сообществах пишут о работе противовоздушной обороны и якобы об уничтожении беспилотников над Черным морем.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев убеждает: громкие звуки в центре города – это тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ в районе Северного мола.

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К слову, ночь для оккупантов в Крыму и РФ оказалась довольно неспокойной.

Так, в половине седьмого утра в Минобороны России уже отчитались о “перехвате и уничтожении над территорией Белгородской, Курской областей РФ и акваторией Черного моря 28 беспилотных летательных аппаратов”.

Крым, Росія
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