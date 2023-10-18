Нашли под завалами через три дня: на Харьковщине увеличилось количество жертв из-за атаки РФ
Количество погибших в результате удара оккупантов по частному жилому дому в селе Дружелюбовка Изюмского района, произошедшего в ночь на 15 октября, увеличилось до 3 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
— Сегодня спасатели, которые продолжали поисковые работы под завалами, нашли тело гражданского 31-летнего мужчины. Это сын мужа и жены, которые тоже погибли в ночь российского обстрела. Искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал он в Telegram.
Напомним, что ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Был разрушен частный дом, произошел пожар.
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