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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нашли под завалами через три дня: на Харьковщине увеличилось количество жертв из-за атаки РФ

Вибух
Фото: Depositphotos

Количество погибших в результате удара оккупантов по частному жилому дому в селе Дружелюбовка Изюмского района, произошедшего в ночь на 15 октября, увеличилось до 3 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

— Сегодня спасатели, которые продолжали поисковые работы под завалами, нашли тело гражданского 31-летнего мужчины. Это сын мужа и жены, которые тоже погибли в ночь российского обстрела. Искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал он в Telegram.

Дружелюбівка Харківської області

Фото: Google Maps

Напомним, что ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Был разрушен частный дом, произошел пожар.

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Война в Украине, Російська агресія, Харьковская область
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