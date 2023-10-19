Фиктивная военная служба футболистов Прикарпатья: военкома отправили под стражу
Лычаковский райсуд города Львова избрал меру пресечения командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Суд отправил его под стражу с правом внесения залога в 214 тыс. грн. Чиновника также на месяц отстранили от исполнения обязанностей.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Следователи выяснили, что командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на бумаге и не выполняли никаких военных обязанностей.
По поддельным документам эти люди якобы отслужили всего 1100 дней и получили от государства денежное и материальное обеспечение.
Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн — это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств.
Командира роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата подозревают в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Готовятся ходатайства об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Расследование продолжается, готовятся подозрения другим участникам схемы.
Напомним, в августе в Ивано-Франковске разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу футболистов и родственников руководства города.
“Находясь” в подразделениях охраны ТЦК, “новобранцы” получили возможность не проходить военную службу. Они занимались своими делами, футболисты спокойно участвовали в футбольных матчах местного клуба.
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