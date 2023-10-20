На Закарпатье отчима подозревают в изнасиловании 10-летней девочки — Нацполиция

В Закарпатской области задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании малолетней дочери своей сожительницы. Отчим совершал насильственные действия против 10-летней девочки.

По данным Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, 18 октября в правоохранительные органы обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что ее сожитель совершал насильственные действия сексуального характера против ее дочери.

Специалисты подтвердили эту информацию после осмотра ребенка. Полицейские собрали доказательства, подтверждающие причастность к изнасилованию девочки ее 31-летним отчимом. Злоумышленника разыскали и задержали правоохранители.

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Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. В его доме провели обыск и изъяли вещи, которые могут быть дополнительными доказательствами по делу.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, то есть изнасилование, совершенное против лица, не достигшего 14 лет.

За совершенное сексуальное насилие против 10-летней девочки злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения. Следствие по делу продолжается.

Источник : Нацполиция

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