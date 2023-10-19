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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ракета прилетела прямо в барную стойку, где работала женщина: очевидцы рассказали об обстреле Николаевщины

Ракета прилетела прямо в барную стойку, где работала женщина: очевидцы рассказали об обстреле Николаевщины

Накануне 18 октября российские военные нанесли очередной ракетный удар по Николаевской области. Около 20:30 вечера в Степовской громаде прозвучала серия взрывов.

Как сообщают корреспонденты Фактов ICTV с места событий, одна из вражеских ракет попала в кафе, где отдыхали люди. Погибли два человека, среди них владелица заведения, еще один человек получил ранения.

– Вот здесь была барная стойка, там женщина работала, ей 58 лет или 59 было. Прямо в нее ракета прилетела, – рассказал журналистам секретарь Степовской громады Виктор Федюк.

Люди, которые вчера отдыхали в кафе, вспоминают, как услышали мощный взрыв, а дальше все как в тумане.

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– Было очень громко, мы попадали. Уже когда попадали, было слышно еще один прилет. Мы выбежали, испугались. Потом вернулись, чтобы помогать, – рассказал Александр.

Николаевщина — последствия ракетного обстрела 19 октября 2023 года — ВИДЕО

Фото: Факти ICTV

Николаевщина — последствия ракетного обстрела 19 октября 2023 года — ВИДЕО

Фото: Факти ICTV

Люди рассказывают, что в Степовской громаде нет военных объектов, только частные дома, предприятия и магазины и кафе.

– Это вообще гражданский объект, мы сидели за этим столом. Вот здесь человека завалило, так человек и умер, женщина. Еще там кто-то травмирован был. Мы одного оттащили в центр, чтобы не был под камнями, – добавил Александр.

Как сообщают в ГСЧС, в результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие. На месте событий уже работает комиссия, которая должна оценить ущерб.

– У нас есть комиссия по обследованию разрушенного имущества. Они проходят эти жилые здания, сначала частный сектор. Много разрушенных домов. Вот что такое российская агрессия, – отметил секретарь Степовской громады Виктор Федюк.

Напомним, в половине четвертого ночи 17 октября противовоздушная оборона уничтожила в Николаевской области управляемую авиационную ракету Х-59.

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Фото и видео: журналист Фактов ICTV Даниил Слиж

Война в Украине, Николаевская область, Ракетные удары России, ракетний удар
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