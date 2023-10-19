В Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности
В Днепре после сигнала тревоги местные жители слышали взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что ракетная опасность в области сохраняется.
Больше информации пока нет.
Перед этим Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что из района Джанкоя в 12:46 и 12:50 местные жители зафиксировали пуски баллистических ракет. Предварительно, это могли быть ракеты системы Искандер-М.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-й день.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова