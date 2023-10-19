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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности

вибух
Фото: Getty Images

В Днепре после сигнала тревоги местные жители слышали взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что ракетная опасность в области сохраняется.

Больше информации пока нет.

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Перед этим Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что из района Джанкоя в 12:46 и 12:50 местные жители зафиксировали пуски баллистических ракет. Предварительно, это могли быть ракеты системы Искандер-М.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 603-й день.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Днепр
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