Неспокойная ночь для оккупантов: в Мелитополе в районе аэродрома прогремели взрывы

После полуночи 20 октября в окрестностях пока оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели несколько взрывов.

– Неспокойная была ночь для оккупантов Мелитополя, – говорит о событиях ночи городской глава Иван Федоров.

Самые мощные взрывы, отмечает Иван Федоров, были в районе Авиагородка, где на захваченном аэродроме оккупанты обустроили свою военную базу.

Также местные жители слышали гул техники.

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В настоящее время городские власти выясняют подробности ночных событий в пока захваченном городе.

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