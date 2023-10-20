Обстрелы не утихают: РФ ночью продолжила бить по Херсонщине

Ночью 20 октября российские войска продолжили обстреливать Станислав Херсонской области.

По населенному пункту оккупанты били из пока захваченного левобережья Днепра.

Отметим, что покрывали огнем село россияне и вечером 19 октября.

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Тогда от попадания в частный дом ранения получил 73-летний мужчина.

Мужчина после оказания помощи в госпитализации не нуждался. Состояние пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное.

Обстрелы Херсонщины вечером 19 октября

Вечером 19 октября армия РФ сбросила 10 авиабомб на Бериславу. Еще две управляемые авиабомбы попали по Веселому.

В Бериславе ранения получили две женщины.

У 68-летней местной жительницы – минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Медицинская диагностика продолжается.

У 55-летней женщины – ранение конечностей и минно-взрывная травма.

Последствия удара по Веселому еще выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 604-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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