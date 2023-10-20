Взрывы в Мелитополе и обращение Байдена: главные события ночи 20 октября

Ночью 20 октября российские войска продолжили обстреливать Херсонщину.

Однако громко было и в пока оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Несколько часов назад к американскому народу обратился президент США Джо Байден.

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Обстрел Херсонщины

Ночью 20 октября российские войска продолжили обстреливать Станислав Херсонской области.

По населенному пункту оккупанты били из пока захваченного левобережья Днепра.

Взрывы по Мелитополю

После полуночи 20 октября за Мелитополем Запорожской области раздалось несколько взрывов.

Самый мощный взрыв был в районе Авиагородка, где на захваченном аэродроме оккупанты обустроили свою военную базу.

Кроме того, местные жители слышали гул техники.

Обращение Байдена к американскому народу

Несколько часов назад со специальным обращением из Овального кабинета (во второй раз за время своего президентства) обратился к американскому народу Джо Байден.

Президент США осудил боевиков ХАМАС и президента России Владимира Путина, заявив, что нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

Американский лидер отметил, что 20 октября направит “срочный бюджетный запрос” в Конгресс США, чтобы “профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки критически важных партнеров, в частности Израиль и Украину”.

Фото: White House

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