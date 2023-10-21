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Юлия Соколова, редактор ленты

Слышал весь город: в Бердянске раздался мощный взрыв

Бердянськ - вибух

В субботу днем, 21 октября, во временно оккупированном городе Бердянск (Запорожская область) произошел по меньшей мере один мощный взрыв.

Об этом сообщают советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Бердянск. Взрыв. “Бавовняная” суббота. Мариуполь, приготовиться, – отметил Андрющенко в своем Telegram-канале.

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По словам Федорова, о мощном взрыве сообщают и жители Бердянска.

– Выясняем, что на этот раз пылает у оккупантов, — добавил он.

По данным местных СМИ, взрыв был настолько громким, что его слышал весь город. Над Бердянском поднялся столб черного дыма.

Согласно одним данным, прилет произошел вблизи села Новопетровка. А по другим версиям – в районе местного аэродрома, который несколько дней тому назад успешно атаковали Вооруженные силы Украины.

Оккупанты уже традиционно заявляют, что взрыв – это “работа ПВО”. Однако местные жители говорят, что не слышали, чтобы работала противовоздушная оборона агрессора.

Удар ATACMS по аэродрому Бердянска

В ночь на 17 октября Силы специальных операций ВСУ провели успешную операцию под названием DRAGONFLY. Они ударили по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске, где оккупанты держали значительное количество авиационной техники и боеприпасы.

Удалось уничтожить девять вертолетов РФ, спецтехнику, пусковую установку ПВО, склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы аэродромов.

ВСУ впервые применили дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, полученные от США. В настоящее время Вашингтон предоставил ATACMS с радиусом действия до 165 км, которые имеют кассетную боевую часть. Поставки этих ракет продолжатся.

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ATACMS

Фото: Telegram Ивана Федорова

Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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