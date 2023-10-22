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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харькове мужчина в военной форме с пистолетом пытался ограбить магазин

В Харькове мужчина в военной форме с пистолетом пытался ограбить магазин

В Харькове одетый в военную форму местный житель с помощью пистолета пытался ограбить магазин в Новобаварском районе. Сейчас его уже задержали правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 21 октября харьковчанин, который только в августе освободился из мест лишения свободы, совершил новое преступление. Около полудня он пришел в магазин в Новобаварском районе Харькова.

Мужчина заранее надел военную форму, хотя он не является военнослужащим, и взял с собой пистолет. Придя в магазин, он направил на продавщицу оружие и приказал отдать все деньги в кассе.

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Получив деньги, злоумышленник не остановился. Он увидел на женщине ювелирные украшения, заставил ее снять все с себя и отдать ему. После этого мужчина скрылся с места преступления, однако недалеко.

Его личность быстро установили и задержали. Ранее судимому 38-летнему мужчине сообщили о подозрении по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

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В Харькове мужчина в военной форме с пистолетом пытался ограбить магазин

Фото: Харьковская областная прокуратура

Война в Украине, Зброя, магазин, Харьков, Харьковская область
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