Илья Нежигай, редактор ленты
Угроза баллистики: в Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии подтвердил мэр города Игорь Терехов.
— Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты, — написал городской голова.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
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