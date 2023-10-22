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Илья Нежигай, редактор ленты

Угроза баллистики: в Харькове прогремели взрывы

вибух
Фото: Getty Images

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии подтвердил мэр города Игорь Терехов.

— Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты, — написал городской голова.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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Посмотрите на интерактивную карту воздушных тревог на Фактах ICTV, чтобы узнать, стоит ли в вашем регионе пройти в укрытие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Харьков
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