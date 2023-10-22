Угроза баллистики: в Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы, а впоследствии подтвердил мэр города Игорь Терехов.

— Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты, — написал городской голова.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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