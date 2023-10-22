Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
В воскресенье, 22 октября, около 10:00 российские военные нанесли удар ФАБ-250 по с. Куриловка Купянского района.
Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, в результате вражеского обстрела 39-летняя женщина получила ранения.
Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие.
– Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УКУ, – говорится в сообщении.
Напомним, что 21 октября около 22:15 российский враг нанес ракетный удар по терминалу Новой почты в пгт Коротич Харьковского района.
По предварительным данным, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Шесть человек погибли на месте, еще 17 получили ранения.
Загрузка
О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук