Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Возросло количество раненых в результате удара по терминалу Новой почты в Харьковской области
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина

Обстріл Харківщини

В воскресенье, 22 октября, около 10:00 российские военные нанесли удар ФАБ-250 по с. Куриловка Купянского района.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, в результате вражеского обстрела 39-летняя женщина получила ранения.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие.

Сейчас смотрят

– Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УКУ, – говорится в сообщении.

Обстріл Харківщини
Фото: Харківська прокуратура
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Обстріл Харківщини
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина

 

Напомним, что 21 октября около 22:15 российский враг нанес ракетный удар по терминалу Новой почты в пгт Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Шесть человек погибли на месте, еще 17 получили ранения.

Читайте также
Ночью россияне ударили по Станиславу Херсонской области, повреждено более 30 домов
удар по Херсонщині

Война в Украине, Куп'янськ, ракетний удар, Російська агресія, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Удар С-300 по Новой почте под Харьковом: количество раненых возросло до 17 человек
Удар по Новій пошті на Харківщині
Документально подтверждена депортация 20 тысяч детей, но реальная цифра больше — Зеленский
Володимир Зеленський
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
Вибух, атака дронів, ракетна атака
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили российский комплекс Зоопарк за $10 млн
РЛС Зоопарк
Украинские инженеры прошли в Британии обучение по защите энергетики от атак
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Оккупанты ударили авиабомбой по Куриловке на Харьковщине: ранена женщина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь