Стали известны имена погибших в результате ракетного удара по Новой почте под Харьковом
В результате ракетного удара по терминалу в селе Коротичи под Харьковом погибли шесть работников Новой почты. Стали известны имена людей, которые погибли из-за российской атаки.
Среди них:
- Александр Темников, 31 год;
- Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
- Артем Акопов, 21 год;
- Александр Бижанов, 22 года;
- Владислав Панков, 28 лет;
- Алексей Ермола, 23 года.
Имена жертв ракетного удара назвала директор по управлению репутацией и маркетингом почтового сервиса Елена Плахова.
— Мой день на 90% состоял из работы. И на 10% из слез. Я старалась, диссоциировалась, замораживала эмоции. Но это сверхтяжело. Это почти невозможно. У меня нет ненависти. Есть цель — уничтожение врага, который убил моих коллег, — отметила она.
Вечером 21 октября шесть человек погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты под Харьковом.
Источник: Новая почта
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О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук