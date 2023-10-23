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Юлия Захарченко, редактор ленты

Стали известны имена погибших в результате ракетного удара по Новой почте под Харьковом

Стали известны имена погибших в результате ракетного удара по Новой почте под Харьковом
Фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по терминалу в селе Коротичи под Харьковом погибли шесть работников Новой почты. Стали известны имена людей, которые погибли из-за российской атаки.

Среди них:

  • Александр Темников, 31 год;
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
  • Артем Акопов, 21 год;
  • Александр Бижанов, 22 года;
  • Владислав Панков, 28 лет;
  • Алексей Ермола, 23 года.

Стали известны имена погибших в результате ракетного удара по Новой почте под Харьковом

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Имена жертв ракетного удара назвала директор по управлению репутацией и маркетингом почтового сервиса Елена Плахова.

— Мой день на 90% состоял из работы. И на 10% из слез. Я старалась, диссоциировалась, замораживала эмоции. Но это сверхтяжело. Это почти невозможно. У меня нет ненависти. Есть цель — уничтожение врага, который убил моих коллег, — отметила она.

Вечером 21 октября шесть человек погибли из-за прицельного удара российскими ракетами по терминалу Новой почты под Харьковом.

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Источник: Новая почта

Война в Украине, Нова пошта, ракетний удар, Смерть, Харьковская область
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