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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне слышны взрывы: россияне обстреливают город с левого берега

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Фото: Getty Images

Российские военные из оккупированного левобережья бьют по районам Херсона.

Об этом сообщает председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Деталей пока нет, однако глава МВА призывает горожан не выходить из укрытий.

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Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Херсонской области рекордное количество авиационных бомб — 36. По одному населенному пункту могли ударить две или четыре бомбы.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты любой ценой пытаются помешать Украине обеспечивать и укреплять недавно отвоеванные позиции на левом берегу Херсонской области.

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Херсон
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Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

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