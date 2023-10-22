В Херсоне слышны взрывы: россияне обстреливают город с левого берега

Российские военные из оккупированного левобережья бьют по районам Херсона.

Об этом сообщает председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Деталей пока нет, однако глава МВА призывает горожан не выходить из укрытий.

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Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Херсонской области рекордное количество авиационных бомб — 36. По одному населенному пункту могли ударить две или четыре бомбы.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты любой ценой пытаются помешать Украине обеспечивать и укреплять недавно отвоеванные позиции на левом берегу Херсонской области.

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