Удар С-300 по Новой почте под Харьковом: полиция сообщила детали о погибших

Шесть человек погибли на месте во время ракетного удара по терминалу Новой почты в поселке Коротич Харьковской области. Это все мужчины, работники почты. Один из них очень сильно обгорел.

Об этом сообщил глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, полиции удалось установить личность этого погибшего, однако еще будут проводить ДНК-идентификацию для окончательного подтверждения.

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У раненых минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны, все они получают помощь в областной клинической больнице Харькова. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как тяжелое, еще восемь — средней тяжести.

Утром правоохранители продолжили осмотр терминала и собрали обломки ракеты С-300.

Напомним, что 21 октября около 22:15 российский враг нанес ракетный удар по терминалу Новой почты в пгт Коротич Харьковского района. По предварительным данным, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Харьковская областная прокуратура, ГСЧС, Сергей Болвинов

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