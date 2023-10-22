В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
Погибшие во время ракетного удара сотрудники Новой почты провели последние минуты жизни, сортируя гуманитарную помощь.
Видео попадания вражеской ракеты в склады компания опубликовала на своей странице в Twitter.
– Наши коллеги провели последние секунды жизни, помогая — сортируя посылки с медикаментами и гуманитарной помощью для мирного населения, которое страдает от войны. Россия разрушила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространяйте информацию о том, что Россия является террористическим государством, – говорится в сообщении.
Ракетный удар по центру сортировки Новой почты на Харьковщине
21 октября около 22:15 российский враг нанес ракетный удар по терминалу Новой почты в пгт Коротич Харьковского района. По предварительным данным, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Загрузка
О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук