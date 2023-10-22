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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал

В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
Фото: ГСЧС

Погибшие во время ракетного удара сотрудники Новой почты провели последние минуты жизни, сортируя гуманитарную помощь.

Видео попадания вражеской ракеты в склады компания опубликовала на своей странице в Twitter.

– Наши коллеги провели последние секунды жизни, помогая — сортируя посылки с медикаментами и гуманитарной помощью для мирного населения, которое страдает от войны. Россия разрушила гражданское здание и должна быть осуждена за военные преступления. Пожалуйста, распространяйте информацию о том, что Россия является террористическим государством, – говорится в сообщении.

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21 октября около 22:15 российский враг нанес ракетный удар по терминалу Новой почты в пгт Коротич Харьковского района. По предварительным данным, оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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