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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью россияне ударили по Станиславу Херсонской области, повреждено более 30 домов

удар по Херсонщині

Этой ночью российские оккупанты ударили по Станиславу Херсонской области, повреждено более 30 жилых домов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Вражескими обстрелами также повреждены лицей, магазины, церковь, здание коммунального предприятия. Есть попадания по линии электропередач и газопроводу.

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По словам Прокудина, владельцам поврежденных домов выдаются материалы. Продолжается восстановление электроснабжения.

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Кроме того, около 10:30 враг выпустил четыре управляемые авиабомбы по населенному пункту Херсонского района. К счастью, без жертв.

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В свою очередь глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что за прошедшие сутки оккупанты выпустили по Херсонской области рекордное количество авиационных бомб — 36. По одному населенному пункту могли ударить две или четыре бомбы.

Фото: Александр Прокудин

Война в Украине, Взрыв, Херсонская область
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