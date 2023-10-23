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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Киевской области — что происходит

Взрывы в Киевской области — что происходит
Фото: Факти ICTV

В Киеве и области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. На подступах к Киеву работает ПВО, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям, сообщают в Киевской областной военной администрации.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

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Необходимо соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Взрывы в Киеве и Киевской области 22 октября 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 606-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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