Взрывы в Киевской области — что происходит

В Киеве и области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги. На подступах к Киеву работает ПВО, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям, сообщают в Киевской областной военной администрации.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги.

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