Утром россияне обстреляли Купянск: среди раненых двое подростков
Сегодня около 07:00 утра российский враг обстрелял город Купянск Харьковской области — три человека ранены.
Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.
По его словам, есть попадания в жилые дома. Среди раненых в тяжелом состоянии женщина 63 лет и 15-летняя девушка. Парень 17 лет — в состоянии средней тяжести.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Под вражескими обстрелами находились Першотравневое, Синьковка и Двуречная Купянского района, Боровая Изюмского района, Гатище, Бударки Чугуевского района и другие населенные пункты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 606-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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