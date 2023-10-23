В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ

В понедельник днем, 23 октября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и СМИ.

В частности, Общественное со ссылкой на данные от жителей города сообщает, что “в оккупированном Севастополе слышны взрывы”.

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О том, что в городе громко, информирует и Крым. Реалии. Местные паблики пишут, что “в городе несколько раз что-то очень громко бахнуло”.

Более подробной информации пока нет.

Местные кремлевские марионетки традиционно уверяют, что в городе якобы все спокойно, а громкие звуки раздаются на внешнем рейде, поскольку корабли Черноморского флота РФ “проводят штатную работу”.

Бавовна в оккупированном Крыму

В последнее время на территории временно оккупированного Крыма все чаще слышно взрывы.

К примеру, вечером 22 октября взрывы раздались в районе Севастополя и Казачьей бухты.

Перед тем в Черном море вблизи Севастополя были поражены несколько российских кораблей: патрульное судно Павел Державин, направлявшийся ему на помощь буксир Профессор Николай Муру, а также малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М.

Это произошло 13 октября. Этот день в Военно-морских силах ВСУ назвали “пятницей тринадцатым” для Черноморского флота РФ.

СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины информировали, что корабли были поражены дронами Морской малюк с экспериментальным вооружением.

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