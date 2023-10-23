Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
Фьюри и Усик согласовали дату поединка: когда состоится бой
Происшествия Срочно
Срочно
Юлия Соколова, редактор ленты

В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ

Севастополь
Фото: Pixabay

В понедельник днем, 23 октября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и СМИ.

В частности, Общественное со ссылкой на данные от жителей города сообщает, что “в оккупированном Севастополе слышны взрывы”.

Сейчас смотрят

О том, что в городе громко, информирует и Крым. Реалии. Местные паблики пишут, что “в городе несколько раз что-то очень громко бахнуло”.

Более подробной информации пока нет.

Местные кремлевские марионетки традиционно уверяют, что в городе якобы все спокойно, а громкие звуки раздаются на внешнем рейде, поскольку корабли Черноморского флота РФ “проводят штатную работу”.

Бавовна в оккупированном Крыму

В последнее время на территории временно оккупированного Крыма все чаще слышно взрывы.

К примеру, вечером 22 октября взрывы раздались в районе Севастополя и Казачьей бухты.

Перед тем в Черном море вблизи Севастополя были поражены несколько российских кораблей: патрульное судно Павел Державин, направлявшийся ему на помощь буксир Профессор Николай Муру, а также малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М.

Это произошло 13 октября. Этот день в Военно-морских силах ВСУ назвали “пятницей тринадцатым” для Черноморского флота РФ.

СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины информировали, что корабли были поражены дронами Морской малюк с экспериментальным вооружением.

Читайте также
Удар по войскам РФ в Джанкое нанесли украинские военные — Юсов
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ

Источник: Суспільне, Крым. Реалии
Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина готова лучше, чем в прошлом году: эксперт рассказал, что может измениться на фронте зимой
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ
РФ вывела два носителя Калибров: Гуменюк оценила вероятность ракетного удара с моря
Наталія Гуменюк
Корректировал обстрелы Черкасской области: агент РФ из партии Жириновского получил пожизненное
в'язниця
Россияне хотят отрезать Марьинку, ведут безрезультативные штурмы — ГПСУ
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ
Военкомы за последние полгода незаконно обогатились на более чем 255 млн грн – НАПК
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
В оккупированном Севастополе раздались взрывы – СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь