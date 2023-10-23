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Валентина Летяк, редактор ленты

Есть серьезные повреждения. РФ обстреляла одну из теплоэлектростанций

ТЕС
Фото: УНИАН

Вечером 22 октября в результате обстрелов со стороны РФ пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК.

Серьезно повреждено оборудование ТЭС, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Энергетики уже приступили к ликвидации последствий удара оккупантов.

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В начале октября оккупанты нанесли удар по складу с энергетическим оборудованием в Днепропетровской области.

В результате обстрелов повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

А накануне вечером РФ атаковала Киев и область ударными беспилотниками. Все 13 БпЛА типа Shahed-136/131 и один ударный дрон неустановленного типа уничтожены. 

Полномасштабная война в Украине длится уже 607-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Есть серьезные повреждения. РФ обстреляла одну из теплоэлектростанций

Война в Украине, ДТЭК, Энергетика, Російська агресія, ТЕС
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