Есть серьезные повреждения. РФ обстреляла одну из теплоэлектростанций
Вечером 22 октября в результате обстрелов со стороны РФ пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК.
Серьезно повреждено оборудование ТЭС, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Энергетики уже приступили к ликвидации последствий удара оккупантов.
В начале октября оккупанты нанесли удар по складу с энергетическим оборудованием в Днепропетровской области.
В результате обстрелов повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.
А накануне вечером РФ атаковала Киев и область ударными беспилотниками. Все 13 БпЛА типа Shahed-136/131 и один ударный дрон неустановленного типа уничтожены.
Полномасштабная война в Украине длится уже 607-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.Елена Ровенчук