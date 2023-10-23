Угроза баллистики: в Запорожье слышали взрывы
В понедельник днем, 23 октября, в Запорожье было слышно взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко предупредил, что войска РФ могут применить баллистическое вооружение.
– Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья! – подчеркнул Малашко.
Воздушную тревогу, в частности, объявляли для Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Граждан призывали направляться в укрытия.
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