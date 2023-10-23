Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у самой старшей матери Украины
Это не страшно, все так делают: оккупант изнасиловал беременную девушку на глазах матери — доклад ООН
В ГУР назвали причину, почему сейчас наблюдается пауза массированных ракетных ударов
В последние секунды жизни сортировали гуманитарную помощь: Новая почта показала момент попадания ракеты в терминал
Фьюри и Усик согласовали дату поединка: когда состоится бой
Происшествия Срочно
Срочно
Юлия Соколова, редактор ленты

Угроза баллистики: в Запорожье слышали взрывы

вибух дим

В понедельник днем, 23 октября, в Запорожье было слышно взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко предупредил, что войска РФ могут применить баллистическое вооружение.

Сейчас смотрят

– Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья! – подчеркнул Малашко.

Воздушную тревогу, в частности, объявляли для Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Граждан призывали направляться в укрытия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 23.10.2023
DeepStatemap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.
Угроза баллистики: в Запорожье слышали взрывы
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Выплаты от ООН: кто из украинцев получит 2 220 грн и как подать заявку
Гроші, виплати, гривня

Загрузка

Игры
Видео
Гасили окурки об руку так, что я видел свою кость! История парня, пережившего плен

О более чем двух месяцев русского плена 23-летний Алексей вспоминает очень осторожно. Гражданский говорит, всех пленных заставляли учить российский гимн, а если ты его не изучаешь – тебя либо пытают током, либо бьют часов 5, либо, как случилось с ним, тушат сигарету об руку.

Елена Ровенчук
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Угроза баллистики: в Запорожье слышали взрывы
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Угроза баллистики: в Запорожье слышали взрывы
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Угроза баллистики: в Запорожье слышали взрывы
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Угроза баллистики: в Запорожье слышали взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь