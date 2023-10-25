В оккупированном Бердянске взорвали авто с оккупантом

Во временно оккупированном Бердянске на Запорожье взорвали автомобиль Москвич с российскими номерами, в котором находился оккупант. Он погиб на месте происшествия.

Об инциденте сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что авто взорвали ночью, а громкий взрыв слышали жители Колонии и Слободки. После взрыва по городу промчались пожарные машины.

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— Напротив Паруса стоит взорванный зеленый Москвич с российскими номерами. Машину разорвало изнутри. Вчера этот москвич гонял на стоянке в Амсторе с громкой музыкой, — говорится в сообщении Бердянск сегодня.

Российский Telegram-канал Baza пишет, что под сиденье водителя была заложена взрывчатка, а оккупационные “власти” заявляют о “теракте”.

Паблик сообщил, что взрыв произошел 23 октября около 21:00 возле дома на улице Мичурина. На этом авто ездил один из военных страны-агрессора.

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