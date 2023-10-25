Сбитие 11 дронов и повреждения в Славуте: главные события ночи 25 октября

25 октября российские войска до утра атаковали Украину ударными беспилотниками.

Первый вражеский беспилотник проник на территорию страны с Востока вечером 24 октября.

Еще в 22:00 в Воздушных силах ВСУ сообщали о работе противовоздушной обороны.

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Тогда дрон от границы Харьковской и Полтавской областей направлялся на северо-запад.

Через час об угрозе применения россиянами ударных беспилотников предупредили жителей Черкасской области.

После этого сирены постепенно начали срабатывать дальше на Запад.

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Сбитие 11 Шахедов

Ночью 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине.

Россияне применили 11 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все вражеские БпЛА.

ППО работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Повреждения в Славуте и Нетешине

Обломки вражеских дронов падали в двух районах Хмельницкой области – Хмельницком и Шепетовском.

В Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков.

В Шепетовском районе от взрывной волны при падении обломков сбитых дронов повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.

В Славуте повреждено около 300 многоквартирных домов, частные дома, все 28 объектов образования, промышленные предприятия, админздание, магазин, автомобили.

В Славуте и Нетешине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

Под удар во время сбития дронов попала территория недалеко от Хмельницкой АЭС.

Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Из-за повреждений линий электропередачи в Славуте и Нетишине обесточено 1 860 потребителей.

Обстрел Днепропетровской области

Около полуночи 25 октября российские войска обстреляли село Добрая Надия Никопольского района.

К счастью, обошлось без жертв, отмечает министр внутренних дел Игорь Клименко.

Удары КАБов по Херсонщине

После 22:00 24 октября россияне выпустили 13 управляемых авиационных бомб по Херсонской области.

На месте одного из прилетов идет спасательная операция. Вероятно, под завалами могут быть люди.

Кроме того, добавляет руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, по региону россияне нанесли ракетный удар и атаковали ударным беспилотником Shahed-136/131.

Масштабы разрушений уточняются.

Известно, что из артиллерии враг обстрелял Херсон, а на рассвете из танка попал по поселку Антоновка.

Обстрел Харьковщины

После 23:00 24 октября россияне нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Боровой Харьковской области.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В три ночи 25 октября армия РФ обстреляла частный дом в Волчанске.

Полномасштабная война в Украине длится уже 609-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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