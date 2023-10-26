Насиловали и выкладывали в сеть: в суд направлено обвинение в отношении организатора и 2 участников пьяных вечеринок в Киеве
В суд направлено обвинительное заключение в отношении организатора и двух участников “блогерских вечеринок” в Киеве.
— Расследованием установлено, что обвиняемые приглашали девушек в арендованную в столице квартиру, где совместно распивали алкогольные напитки, доводя последних до беспомощного состояния. С их участием они изготавливали фото и видеоизображения, в том числе порнографического характера. Отснятый контент выкладывали в Telegram-канал и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии, — сообщает Киевская областная прокуратура.
Организатору вечеринок инкриминируется совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на момент преступления была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 УК Украины).
В частности, один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором, и хулиганстве, которое сопровождалось исключительным цинизмом, в отношении одной из потерпевших (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 УК Украины).
Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших (ч. 3 ст. 153 УК Украины).
— Отметим, что досудебное расследование завершено еще в июне текущего года и тогда же стороне защиты, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, открыто материалы для ознакомления. Поскольку сторона защиты злоупотребляла правом на защиту, затягивая время ознакомления, прокуроры трижды обращались в суд с ходатайством об ограничении сроков ознакомления, — добавляют в прокуратуре.
Напомним, что 31 января в сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые приехали в Киев и устраивали вечеринки.
На них они накачивали алкоголем и наркотиками девушек, а потом издевались над ними и насиловали.
Фото: Киевская областная прокуратура
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк