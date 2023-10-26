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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Организовывали псевдовыборы во время оккупации: на Херсонщине задержали двух коллаборанток

СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще двух коллаборанток, которые помогали России в проведении псевдореферендума во время временной оккупации правобережной Херсонщины.

Как выяснили следователи, фигурантками являются жительницы Херсонской области, которые после захвата региона поддержали оккупантов и добровольно вступили в состав оккупационных избирательных комиссий.

Находясь в рядах так называемых местных “избиркомов РФ”, они занимались фальсификацией незаконного голосования по присоединению Херсонской области в состав страны-агрессора.

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– Одна из коллаборанток, жительница Бериславского района, в сентябре 2022 года осуществляла подворовые обходы жителей поселка Николаевка. Во время таких рейдов в сопровождении вооруженных оккупантов она заставляла людей отдать свой голос в пользу Кремля. В случае отказа — угрожала заключением в российский застенок и конфискацией частного имущества, – рассказали в СБУ.

После освобождения района злоумышленница сбежала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия в съемной квартире.

Однако, сотрудники СБУ установили ее место временного проживания и задержали. Еще одна вражеская пособница задержана в поселке Камышаны на Херсонщине.

Организовывали псевдовыборы во время оккупации: на Херсонщине задержали двух коллаборанток

Фото: СБУ

Во время фейкового плебисцита она согласилась стать так называемым “секретарем поселкового избиркома”, который был обустроен в спортзале местной школы.

На этой должности она лично агитировала местных жителей принять участие в псевдореферендуме РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) УКУ.

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Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Херсонская область
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