Организовывали псевдовыборы во время оккупации: на Херсонщине задержали двух коллаборанток

Служба безопасности задержала еще двух коллаборанток, которые помогали России в проведении псевдореферендума во время временной оккупации правобережной Херсонщины.

Как выяснили следователи, фигурантками являются жительницы Херсонской области, которые после захвата региона поддержали оккупантов и добровольно вступили в состав оккупационных избирательных комиссий.

Находясь в рядах так называемых местных “избиркомов РФ”, они занимались фальсификацией незаконного голосования по присоединению Херсонской области в состав страны-агрессора.

Сейчас смотрят

– Одна из коллаборанток, жительница Бериславского района, в сентябре 2022 года осуществляла подворовые обходы жителей поселка Николаевка. Во время таких рейдов в сопровождении вооруженных оккупантов она заставляла людей отдать свой голос в пользу Кремля. В случае отказа — угрожала заключением в российский застенок и конфискацией частного имущества, – рассказали в СБУ.

После освобождения района злоумышленница сбежала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия в съемной квартире.

Однако, сотрудники СБУ установили ее место временного проживания и задержали. Еще одна вражеская пособница задержана в поселке Камышаны на Херсонщине.

Во время фейкового плебисцита она согласилась стать так называемым “секретарем поселкового избиркома”, который был обустроен в спортзале местной школы.

На этой должности она лично агитировала местных жителей принять участие в псевдореферендуме РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность) УКУ.

Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.