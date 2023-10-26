Реакция МАГАТЭ на удар рядом с ХАЭС и стрельба в США: главные события ночи 26 октября
К вечеру 25 октября в Хмельницкой области установили масштабы разрушений в результате взрыва сбитых дронов во время ночной атаки.
На обстрел территории рядом с Хмельницкой АЭС отреагировали и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ночью 26 октября под вражеским огнем находились общины в Николаевской области.
Кроме того, ночью стало известно о массовой стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн).
Подробнее о главных событиях ночи и утра читайте в обновленной подборке Фактов ICTV.
- Последствия дроновой атаки в Хмельницкой области
- Реакция МАГАТЭ на удары рядом с ХАЭС
- Обстрел Николаевщины
- Артиллерийские удары по Днепропетровщине
- Обстрел Херсонской области
- Обстрел Харьковщины
- Стрельба в США
Последствия дроновой атаки в Хмельницкой области
В результате атаки РФ 25 октября в Шепетовском районе повреждено 1 760 объектов инфраструктуры, среди них 282 многоквартирных домов и 1 404 частных.
Также задело 74 объекта социальной инфраструктуры – 41 образовательный, 6 объектов здравоохранения, 14 заведений культуры и 2 церкви.
Реакция МАГАТЭ на удары рядом с ХАЭС
Международное агентство по атомной энергии устанавливает размер ущерба после падения вблизи Хмельницкой АЭС двух сбитых беспилотников.
Известно, что взрывной волной повреждены окна нескольких зданий на площадке, в частности проходы в корпус реактора, вспомогательного корпуса, корпуса специального оборудования, учебного центра и других объектов.
Сейсмические последствия взрывов были зафиксированы и станциями сейсмического мониторинга, установленными в районе ХАЭС.
– Тот факт, что много окон на месте были разрушены, указывает на то, насколько это было близко. В следующий раз нам не так повезет, – подчеркнул Гросси.
Обстрел Николаевщины
В 02:03 26 октября российские войска обстреляли из артиллерии акваторию и город Очаков.
Пострадавших, отмечает руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, нет.
Артиллерийские удары по Днепропетровщине
Вечером 25 октября россияне выпустили по Мировской общине и Никополю почти десяток снарядов из тяжелой артиллерии.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Обстрел Херсонской области
Вечером 25 октября российские военные убили 13-летнего мальчика в Бериславе. Медикам пришлось только констатировать смерть подростка.
Еще один ребенок и двое мужчин получили ранения.
Известно, что у 43-летнего мужчины – сквозное ранение плеча, у 35-летнего – повреждение глаза и осколочные ранения лица.
Кроме того, у обоих – минно-взрывные и акубаротравмы.
После полуночи 26 октября армия РФ нанесла четыре авиаудара по селам Николаевка, Одрадокаменка и Ольговка Бериславского района.
Обстрел Харьковщины
Россияне при обстреле села Подолы разрушили жилые дома, гражданскую инфраструктуру и автомобили.
83-летнюю женщину с травмой ноги госпитализировали в больницу.
Стрельба в США
В американском городе Льюистон (штат Мэн) вооруженный мужчина убил по меньшей мере 22 и ранил около 60 человек.
Эти данные предварительные, поэтому могут измениться.
Известно, что огонь мужчина открывал в нескольких местах, в частности в местном боулинге и баре.
Полицейские заявляют, что “вооруженным и опасным следует считать 40-летнего Роберта Карда”.
Полномасштабная война в Украине длится уже 610-е сутки.
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