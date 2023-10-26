Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть

Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Фото: СБУ

В результате контрдиверсионной спецоперации на Сумщине Служба безопасности нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу, которая шпионила за подразделениями ВСУ.

Как рассказали в СБУ, злоумышленники разведывали позиции украинских защитников в приграничных районах области для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов агрессора.

– Среди основных целей врага были места базирования подразделений ВСУ, которые оснащены радиолокационными комплексами. По данным координатам оккупанты планировали осуществить огневое поражение с применением реактивных систем залпового огня Град и дронов-камикадзе, – сообщили в украинской спецслужбе.

Следователи установили, что руководительницей агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

Сейчас смотрят

По данным следствия, агрессор осуществил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений через нерабочие пункты пропуска с РФ. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Фото: СБУ
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть

Чтобы расширить диапазон по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух сообщников. Ими оказались ее мать и знакомый житель с приграничья области.

– Для сбора разведданных они в одиночку ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников. Всю полученную разведывательную информацию соратники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно отчитывалась своему куратору из вражеской спецслужбы, – добавили в СБУ.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах. Следователи разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных квартирах.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Призывал превратить Сумы в “мертвую зону”: СБУ сообщила подозрение пропагандисту Михееву
підозра Міхєєву

Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
війна гармата
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Предварительно, ракета Оникс: в Одесской области прогремели взрывы
вибух
Данилов сделал заявление относительно продолжительности войны в Украине
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь