Шпионили за подразделениями ВСУ: на Сумщине разоблачили российскую агентурную сеть

В результате контрдиверсионной спецоперации на Сумщине Служба безопасности нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу, которая шпионила за подразделениями ВСУ.

Как рассказали в СБУ, злоумышленники разведывали позиции украинских защитников в приграничных районах области для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов агрессора.

– Среди основных целей врага были места базирования подразделений ВСУ, которые оснащены радиолокационными комплексами. По данным координатам оккупанты планировали осуществить огневое поражение с применением реактивных систем залпового огня Град и дронов-камикадзе, – сообщили в украинской спецслужбе.

Следователи установили, что руководительницей агентурной группы была местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после 24 февраля 2022 года.

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По данным следствия, агрессор осуществил вербовку женщины во время ее незаконных перемещений через нерабочие пункты пропуска с РФ. Тогда она прошла инструктаж и получила задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

Чтобы расширить диапазон по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух сообщников. Ими оказались ее мать и знакомый житель с приграничья области.

– Для сбора разведданных они в одиночку ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации украинских защитников. Всю полученную разведывательную информацию соратники оккупантов передавали руководительнице агентурной группы, которая в дальнейшем дистанционно отчитывалась своему куратору из вражеской спецслужбы, – добавили в СБУ.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные чаты в мессенджерах. Следователи разоблачили всех трех участников вражеской группы и задержали их в собственных квартирах.

Во время обысков у фигурантов обнаружены мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ. Они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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