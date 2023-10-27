Атака дронов и удары США по объектам Ирана в Сирии: главные события ночи 27 октября
Ночью 27 октября российские войска атаковали южные области дронами-камикадзе. В частности, взрывы раздавались в Николаевской области.
К слову, на атаку дронов ночью жаловались и оккупанты.
27 октября в Пентагоне сообщили, что США нанесли удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.
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Взрывы в Николаевской области
В 23:09 26 октября руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о движении по меньшей мере трех воздушных целей с востока четко на запад через Снигиревку.
После полуночи в Вознесенском районе несколько раз раздавались взрывы.
Местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО.
Атака БПЛА в Курской области РФ
Около 23:50 26 октября российская противовоздушная оборона якобы перехватила беспилотник над территорией Курской области.
Такое заявление в час ночи 27 октября сделали в Минобороны РФ.
Удары по объектам Ирана в Сирии
США нанесли удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.
Как сообщили 27 октября в Пентагоне, нанести высокоточные удары приказал президент США Джо Байден в ответ на серию по большей части неудачных атак поддерживаемыми Ираном ополченцами против американских сил в Ираке и Сирии.
– Для президента нет большего приоритета, чем безопасность сил США, поэтому он отдал приказ для четкого понимания, что Соединенные Штаты не будут терпеть таких атак и будут защищать себя, свои силы и свои интересы, – отметили в Министерстве обороны США.
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