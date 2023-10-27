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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО ночью сбила 5 из 6 Шахедов, есть попадание в объект инфраструктуры – Гуменюк

Дрон-камікадзе, Shahed

В ночь на 27 октября российские войска двумя волнами атаковали дронами Shahed-136/131 южные области Украины.

Во время каждой из волн оккупанты выпускали из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, по три беспилотника.

Об этом в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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– К сожалению, случилось попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар. Масштаб был некритичен. Возгорание уже ликвидировали, – отметила Наталья Гуменюк.

Как впоследствии уточнил руководитель областной военной администрации Виталий Ким, из-за ударов Шахедов вспыхнул пожар за пределами Вознесенска.

Вражеский обстрел обошелся без пострадавших.

Ракетный удар по Харьковщине

Как сообщили утром в Воздушных силах ВСУ, ночью 27 октября российские войска атаковали Украину не только дронами, но и ракетами.

Искандер-М россияне выпустили из Воронежской области в направлении Харьковщины.

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Ракетный удар около полуночи 27 октября пришелся по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области.

Там повреждено само здание и 13 единиц техники.

Ранения получили восемь спасателей, которые как раз были на дежурстве.

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

Война в Украине, дрон, Дрони
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