ПВО ночью сбила 5 из 6 Шахедов, есть попадание в объект инфраструктуры – Гуменюк
В ночь на 27 октября российские войска двумя волнами атаковали дронами Shahed-136/131 южные области Украины.
Во время каждой из волн оккупанты выпускали из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, по три беспилотника.
Об этом в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Украинские защитники сбили пять из шести БпЛА: два – в Николаевской области и три – в Херсонской.
– К сожалению, случилось попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар. Масштаб был некритичен. Возгорание уже ликвидировали, – отметила Наталья Гуменюк.
Как впоследствии уточнил руководитель областной военной администрации Виталий Ким, из-за ударов Шахедов вспыхнул пожар за пределами Вознесенска.
Вражеский обстрел обошелся без пострадавших.
Ракетный удар по Харьковщине
Как сообщили утром в Воздушных силах ВСУ, ночью 27 октября российские войска атаковали Украину не только дронами, но и ракетами.
Искандер-М россияне выпустили из Воронежской области в направлении Харьковщины.
Ракетный удар около полуночи 27 октября пришелся по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области.
Там повреждено само здание и 13 единиц техники.
Ранения получили восемь спасателей, которые как раз были на дежурстве.
Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ОК Юг
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