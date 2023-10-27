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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сбиты два дрона, но за Вознесенском есть попадание – Ким о ночном обстреле

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 27 октября российские войска атаковали дронами Shahed-136/131 Николаевскую область.

Обновлено в 07:45. Два вражеских дрона над регионом уничтожила противовоздушная оборона.

Однако избежать попаданий не удалось.

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За пределами Вознесенска из-за ударов Шахедов вспыхнул пожар.

К шести утра возгорание локализовали.

Вражеский обстрел обошелся без пострадавших, отметил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Что известно о ночной атаке дронов

В ночь на 27 октября российские войска двумя волнами выпустили из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, шесть ударных беспилотников.

В 23:09 26 октября Виталий Ким сообщал о движении по меньшей мере трех воздушных целей с востока четко на запад через Снегиревку.

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Затем после полуночи в Вознесенском районе несколько раз раздавались взрывы.

Тогда же местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО.

Утром стало известно, что два беспилотника украинские защитники уничтожили в Николаевской и еще три – в Херсонской области.

Ликвидировать баллистическую ракету Искандер-М, которую россияне выпустили из Воронежской области в направлении Харьковщины, не удалось.

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Виталий Ким, Воздушные силы ВСУ

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