Сбиты два дрона, но за Вознесенском есть попадание – Ким о ночном обстреле
В ночь на 27 октября российские войска атаковали дронами Shahed-136/131 Николаевскую область.
Обновлено в 07:45. Два вражеских дрона над регионом уничтожила противовоздушная оборона.
Однако избежать попаданий не удалось.
За пределами Вознесенска из-за ударов Шахедов вспыхнул пожар.
К шести утра возгорание локализовали.
Вражеский обстрел обошелся без пострадавших, отметил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
Что известно о ночной атаке дронов
В ночь на 27 октября российские войска двумя волнами выпустили из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, шесть ударных беспилотников.
В 23:09 26 октября Виталий Ким сообщал о движении по меньшей мере трех воздушных целей с востока четко на запад через Снегиревку.
Затем после полуночи в Вознесенском районе несколько раз раздавались взрывы.
Тогда же местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО.
Утром стало известно, что два беспилотника украинские защитники уничтожили в Николаевской и еще три – в Херсонской области.
Ликвидировать баллистическую ракету Искандер-М, которую россияне выпустили из Воронежской области в направлении Харьковщины, не удалось.
Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Виталий Ким, Воздушные силы ВСУ
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