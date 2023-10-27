”Поздравили” с 200-летием службы: РФ ударила по пожарной части Изюма, есть пострадавшие
Около полуночи 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области.
Повреждено само здание и 13 единиц техники.
Ранения получили восемь спасателей, которые как раз были на дежурстве. Четверо из них госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Четверо других спасателей в госпитализации не нуждались.
– Сегодня пожарной охране области – 200 лет. Россия “поздравила” в своем стиле.Однако главное сейчас – наши люди. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – отмечает министр внутренних дел Игорь Клименко.
По предварительным данным от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, по зданию пожарно-спасательного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям россияне ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Игорь Клименко
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