”Поздравили” с 200-летием службы: РФ ударила по пожарной части Изюма, есть пострадавшие

Около полуночи 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области.

Повреждено само здание и 13 единиц техники.

Ранения получили восемь спасателей, которые как раз были на дежурстве. Четверо из них госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Четверо других спасателей в госпитализации не нуждались.

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– Сегодня пожарной охране области – 200 лет. Россия “поздравила” в своем стиле.Однако главное сейчас – наши люди. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – отмечает министр внутренних дел Игорь Клименко.

По предварительным данным от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, по зданию пожарно-спасательного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям россияне ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Игорь Клименко

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