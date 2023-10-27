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Татьяна Забожко, редактор ленты

”Поздравили” с 200-летием службы: РФ ударила по пожарной части Изюма, есть пострадавшие

Удар по пожежній частині Ізюма 27 жовтня 2023

Около полуночи 27 октября российские войска нанесли ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм Харьковской области.

Повреждено само здание и 13 единиц техники.

Ранения получили восемь спасателей, которые как раз были на дежурстве. Четверо из них госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Четверо других спасателей в госпитализации не нуждались.

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– Сегодня пожарной охране области – 200 лет. Россия “поздравила” в своем стиле.Однако главное сейчас – наши люди. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, – отмечает министр внутренних дел Игорь Клименко.

По предварительным данным от руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, по зданию пожарно-спасательного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям россияне ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Полномасштабная война в Украине длится уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Игорь Клименко

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Изюм, ДСНС, Харьковская область
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Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
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