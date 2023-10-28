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Илья Нежигай, редактор ленты

Россия обстреляла центр Херсона, семеро раненых – ОВА

Херсон
Фото: УНИАН

В Херсоне прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Местные сообщества в соцсетях пишут, что после взрывов поднимается высокий столб дыма.

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Впоследствии начальник Херсонской МВА Роман Мрочко подтвердил взрывы и сообщил, что обстрел города продолжается.

— Обстрел продолжается! Вражеская армия продолжает бить по Херсону с временно оккупированного левого берега! Взрывы слышны в Днепровском районе города, — говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что в результате обстрела армией РФ центра Херсона были ранены семь человек.

— Легкие ранения получили женщины в возрасте 82, 76 и 49 лет. Им оказали помощь в больнице. Дальнейшее лечение — амбулаторное. Двое мужчин 54 лет, а также херсонцы 55 и 58 лет получили множественные осколочные ранения. Однако повреждения легкие, им оказана помощь на месте. От госпитализации они отказались, — сообщил он.

На месте попадания разрушены два частных дома, частичные разрушения — трех, а 10 домов — повреждены, заявил Прокудин.

Кроме того, под огнем был и Берислав, заявил глава Херсонской ОГА.

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— Там травмирован мужчина 62 лет. У него взрывная травма и множественные ссадины. Ему на месте оказали помощь, — написал Прокудин.

Напомним, перед этим враг обстреливал Михайловку Херсонской области. Тогда, когда около 15:40 Россия осуществила свой удар, пострадали пожилые супруги — мужчина 79 и женщина 73 лет.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 611-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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