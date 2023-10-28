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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нанес удар по лицу: в Павлограде мужчина с ножом напал на полицейских

Нанес удар по лицу: в Павлограде мужчина с ножом напал на полицейских

В Павлограде мужчина напал на правоохранителей с ножом, из-за чего ему грозит пожизненное заключение.

Преступление произошло во время прибытия полицейских по вызову о хулиганстве.

— На момент прибытия правоохранители увидели подозреваемого в раздетом виде, он ранил себя в живот и угрожал нанести себе дальнейшие повреждения. Во время общения мужчина вел себя агрессивно, а когда правоохранители попытались забрать нож и успокоить его, мужчина нанес одному из них ножевое ранение лица, — говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Чтобы остановить нападавшего другой правоохранитель был вынужден применить табельное огнестрельное оружие и выстрелил хулигану в ногу. Но мужчина продолжил размахивать ножом и ранил себя в шею.

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Нанес удар по лицу: в Павлограде мужчина с ножом напал на полицейских

Фото: Нацполиция Днепропетровщины

32-летнего местного жителя задержали и доставили в больницу.

Ему грозит уголовная ответственность в порядке ст. 348 УК Украины. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следственные действия сейчас продолжаются. Одному из правоохранителей также понадобилась медицинская помощь.

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Днепропетровская область, Напад, Напад на поліцейського, Павлоград
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