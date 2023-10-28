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Марта Бондаренко, редактор ленты

Под утро россияне обстреляли Херсон: возникли пожары, ранена 80-летняя женщина

херсон
Фото: ГСЧС

Сегодня на рассвете российские оккупанты ударили по Херсону, в том числе по его центральной части.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, в результате обстрела Корабельного района города были повреждены частные дома, произошли пожары.

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Пострадала 80-летняя женщина — у нее травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь.

Обновлено в 11:22. В ГСЧС сообщили, что после обстрела произошел пожар в доме, однако спасателям удалось быстро его ликвидировать. Еще два раза чрезвычайники выезжали на обследование жилых домов после прилетов. Пожаров там не было.

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ГСЧС

За вчерашний день российские оккупационные войска ранили в Херсоне восьмерых мирных жителей.

Самому молодому из них 36 лет — он получил травмы утром во время обстрела Днепровского района города. Самой старшей пострадавшей — 83 года. Кроме того, в центре города ранили еще шесть херсонцев. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Херсон
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