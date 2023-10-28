Под утро россияне обстреляли Херсон: возникли пожары, ранена 80-летняя женщина

Сегодня на рассвете российские оккупанты ударили по Херсону, в том числе по его центральной части.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, в результате обстрела Корабельного района города были повреждены частные дома, произошли пожары.

Сейчас смотрят

Пострадала 80-летняя женщина — у нее травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь.

Обновлено в 11:22. В ГСЧС сообщили, что после обстрела произошел пожар в доме, однако спасателям удалось быстро его ликвидировать. Еще два раза чрезвычайники выезжали на обследование жилых домов после прилетов. Пожаров там не было.

За вчерашний день российские оккупационные войска ранили в Херсоне восьмерых мирных жителей.

Самому молодому из них 36 лет — он получил травмы утром во время обстрела Днепровского района города. Самой старшей пострадавшей — 83 года. Кроме того, в центре города ранили еще шесть херсонцев. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.