Под утро россияне обстреляли Херсон: возникли пожары, ранена 80-летняя женщина
Сегодня на рассвете российские оккупанты ударили по Херсону, в том числе по его центральной части.
Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, в результате обстрела Корабельного района города были повреждены частные дома, произошли пожары.
Пострадала 80-летняя женщина — у нее травмы головы и сотрясение мозга. Ей оказана медицинская помощь.
Обновлено в 11:22. В ГСЧС сообщили, что после обстрела произошел пожар в доме, однако спасателям удалось быстро его ликвидировать. Еще два раза чрезвычайники выезжали на обследование жилых домов после прилетов. Пожаров там не было.
За вчерашний день российские оккупационные войска ранили в Херсоне восьмерых мирных жителей.
Самому молодому из них 36 лет — он получил травмы утром во время обстрела Днепровского района города. Самой старшей пострадавшей — 83 года. Кроме того, в центре города ранили еще шесть херсонцев. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
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