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Илья Нежигай, редактор ленты

Предварительно, ракета Оникс: в Одесской области прогремели взрывы

вибух
Фото: Getty Images

В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

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По предварительной информации, в сторону Одесской области была выпущена ракета Оникс.

На данный момент власти области не комментировали информацию о взрывах.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Одесская область
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