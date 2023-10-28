Предварительно, ракета Оникс: в Одесской области прогремели взрывы
В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, в сторону Одесской области была выпущена ракета Оникс.
На данный момент власти области не комментировали информацию о взрывах.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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