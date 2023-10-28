Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Происшествия
Марта Бондаренко, редактор ленты

Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые

вибух
Фото: Getty Images

Сегодня, 28 октября, российская армия обстреляла село Ивановка Херсонской области — пострадали два человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Оккупанты ударили по населенному пункту около 12:30.

Сейчас смотрят

Ранения получил 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их госпитализировали. Врачи проводят обследование.

Напомним, что около 05:00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки ранена женщина, повреждены несколько частных домов в центральной части города.

Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Есть “техническое подтверждение” участия России в нападении ХАМАС на Израиль – Данилов
Олексій Данілов
Финляндия уже готовит новые пакеты помощи для Украины – Клименко
Фінляндія - прапор
Цифровая база SORC: как харьковские полицейские вычисляют российских преступников
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Несправедливо: Данилов объяснил, что не так с предложением выпускать мужчин за границу за деньги
Олексій Данілов
Больше всего хотел защищать Херсон. История павшего командира гранатометного отделения морпехов Валерия Васина
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь