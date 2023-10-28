Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые
Сегодня, 28 октября, российская армия обстреляла село Ивановка Херсонской области — пострадали два человека.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Оккупанты ударили по населенному пункту около 12:30.
Ранения получил 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их госпитализировали. Врачи проводят обследование.
Напомним, что около 05:00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки ранена женщина, повреждены несколько частных домов в центральной части города.
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