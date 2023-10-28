Российские оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области: есть раненые

Сегодня, 28 октября, российская армия обстреляла село Ивановка Херсонской области — пострадали два человека.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Оккупанты ударили по населенному пункту около 12:30.

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Ранения получил 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их госпитализировали. Врачи проводят обследование.

Напомним, что около 05:00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки ранена женщина, повреждены несколько частных домов в центральной части города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 612-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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