Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина перевела часы – точное киевское время
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
”Путин умер”: что не так с новостью о “смерти” главы Кремля
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

После работы ПВО в Ростове закрыли Крымский мост: что известно

Робота ППО у Ростовській області 29 жовтня 2023

Утром 29 октября в Ростовской области РФ якобы сработала противовоздушная оборона.

Ростовська область

Губернатор региона Василий Голубев уверяет, что работа была успешной – воздушная цель поражена, а последствий на земле нет.

Сейчас смотрят

Правда, потом добавил, что несколько обломков упали в Первомайском районе Ростова, повредив имущество.

В данный момент последствия работы ПВО выясняют, сведений о пострадавших якобы пока нет.

К слову, как только Голубев начал успокаивать людей, начали поступать сообщения о закрытии незаконно построенного Керченского моста.

– Крымский мост – наш – празднует День автомобилиста Украины и закрылся, – насмехается над оккупантами спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Отметим, что российская противовоздушная оборона 29 октября работает с начала суток.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Сначала над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым ПВО оккупантов якобы приземлила 36 дронов.

А уже после трех ночи в Краснодарском крае РФ один из БпЛА взорвался в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.

К слову, перед взрывом местные жители слышали звук, похожий на газонокосилку, характерный для российских дронов Italmas, которыми оккупанты, вероятно, начали атаковать Украину одновременно с БпЛА Shahed-136/131.

Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Василь Голубев, Сергей Братчук

Фото: Крымский ветер

атака дронами, Война в Украине, дрон, Дрони, Російська агресія, Ростов, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ряд ночных взрывов в Крыму: оккупанты заявляют об уничтожении 36 дронов
вибух
Разрушены дома: в Новобериславе зафиксировано четыре прилета КАБов
Обстріл Новоберислава 29 жовтня 2023
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 29.10.2023
DeepStateMap
Карта боевых действий на 29 октября 2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Минус еще 660 оккупантов и по восемь танков и артсистем: потери РФ на 29 октября
Знищена техніка Росії

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
После работы ПВО в Ростове закрыли Крымский мост: что известно
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
После работы ПВО в Ростове закрыли Крымский мост: что известно
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
После работы ПВО в Ростове закрыли Крымский мост: что известно
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
После работы ПВО в Ростове закрыли Крымский мост: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь