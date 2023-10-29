После работы ПВО в Ростове закрыли Крымский мост: что известно
Утром 29 октября в Ростовской области РФ якобы сработала противовоздушная оборона.
Губернатор региона Василий Голубев уверяет, что работа была успешной – воздушная цель поражена, а последствий на земле нет.
Правда, потом добавил, что несколько обломков упали в Первомайском районе Ростова, повредив имущество.
В данный момент последствия работы ПВО выясняют, сведений о пострадавших якобы пока нет.
К слову, как только Голубев начал успокаивать людей, начали поступать сообщения о закрытии незаконно построенного Керченского моста.
– Крымский мост – наш – празднует День автомобилиста Украины и закрылся, – насмехается над оккупантами спикер Украинской добровольческой армии Юг, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Отметим, что российская противовоздушная оборона 29 октября работает с начала суток.
Сначала над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым ПВО оккупантов якобы приземлила 36 дронов.
А уже после трех ночи в Краснодарском крае РФ один из БпЛА взорвался в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.
К слову, перед взрывом местные жители слышали звук, похожий на газонокосилку, характерный для российских дронов Italmas, которыми оккупанты, вероятно, начали атаковать Украину одновременно с БпЛА Shahed-136/131.
Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Василь Голубев, Сергей Братчук
Фото: Крымский ветер
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