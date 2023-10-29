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Татьяна Забожко, редактор ленты

Разрушены дома: в Новобериславе зафиксировано четыре прилета КАБов

Обстріл Новоберислава 29 жовтня 2023

Ночью 29 октября армия РФ продолжила сбрасывать корректируемые авиабомбы по Югу Украины.

Под ударом, в частности, находился Новоберислав Херсонской области.

Там зафиксировано четыре прилета КАБов.

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– Ударом разрушены жилые дома. К счастью, обошлось без жертв, – отметили в областной военной администрации.

К слову, удары КАБов приходились также по Бериславу, Одрадокаменке, Казацкому, Веселому.

В течение боевых суток украинские военные насчитали 32 удара корректируемыми авиабомбами.

Артиллерийских обстрелов, отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, было гораздо меньше.

В основном от артиллерийских ударов страдал Херсон.

Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

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