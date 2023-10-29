Разрушены дома: в Новобериславе зафиксировано четыре прилета КАБов
Ночью 29 октября армия РФ продолжила сбрасывать корректируемые авиабомбы по Югу Украины.
Под ударом, в частности, находился Новоберислав Херсонской области.
Там зафиксировано четыре прилета КАБов.
– Ударом разрушены жилые дома. К счастью, обошлось без жертв, – отметили в областной военной администрации.
К слову, удары КАБов приходились также по Бериславу, Одрадокаменке, Казацкому, Веселому.
В течение боевых суток украинские военные насчитали 32 удара корректируемыми авиабомбами.
Артиллерийских обстрелов, отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, было гораздо меньше.
В основном от артиллерийских ударов страдал Херсон.
Полномасштабная война в Украине длится уже 613-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
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