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Валентина Летяк, редактор ленты

Хотел похвастаться: мужчина украл автомат у военного, с которым ехал в поезде

Зброя
Фото: Unsplash

Житель села Нагуевичи Дрогобычского района Львовской области еще в декабре 2022 года украл у военного, с которым ехал в поезде Днепр-Львов, автомат Калашникова и поехал с ним к своей матери, чтобы похвастаться. Суд 26 октября вынес ему приговор – два года условного срока.

В ходе судебного разбирательства установлено, что житель Львовщины, находясь в купе одного из вагонов пассажирского поезда, прибывшего на железнодорожный вокзал города Львова, на сидении обнаружил закрепленный за военнослужащим автомат АКС-74, временно оставленный без присмотра, “осознавая, что указанный автомат является нарезным огнестрельным оружием, решил незаконно его присвоить”.

Приехав маршруткой к матери, мужчина спрятал оружие в хозяйственной постройке.

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В суде он признал свою вину и объяснил, что хотел похвастаться перед родственниками. Рассказал, что с военным находились в соседних купе и по дороге распивали алкоголь. Утром вышли опохмелиться в тамбуре, после чего он взял автомат и пошел с ним на маршрутку.

А военный рассказал, что ехал в командировку, был в форме и имел при себе автомат, который положил под скамейку. После приезда новый знакомый помог ему выйти с вещами и повесил на себя автомат, а на вокзале скрылся. Исчезновение автомата заметил уже на остановке трамвая. Оружие искали два дня по камерам наблюдения.

Сначала суд признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, а затем освободил от основного наказания с испытательным сроком два года.

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Источник: Zaxid.net
військовослужбовці, Зброя, Львовская область, Ограбление, Суд
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