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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночная атака дронов на Украину. Мэр Хмельницкого поблагодарил силы ПВО за защиту

ППО війна

Ночью вражеские ударные дроны двигались через Винницкую область в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Об этом предупредило Командование Воздушных сил.

Но через час мэр Хмельницкого Александр Симчишин поблагодарил наши силы противовоздушной обороны за отличную работу.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Хмельницький, Хмельниччина
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