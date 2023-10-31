Ночная атака дронов на Украину. Мэр Хмельницкого поблагодарил силы ПВО за защиту

Ночью вражеские ударные дроны двигались через Винницкую область в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Об этом предупредило Командование Воздушных сил.

Но через час мэр Хмельницкого Александр Симчишин поблагодарил наши силы противовоздушной обороны за отличную работу.

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