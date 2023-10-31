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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне после вражеского обстрела в машине сгорел человек

В Херсоне после вражеского обстрела в машине сгорел человек

Сегодня в 10:00 российские военные в очередной раз обстреляли Херсон — есть прилет в пригороде.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, российский снаряд попал в машину. Спасатели потушили пожар, но после тушения в салоне обнаружили тело погибшего.

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Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, под вражеский обстрел автомобиль попал на автодороге в направлении с. Надднепрянское. По предварительным данным, погиб водитель.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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Война в Украине, Взрыв, Херсон
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