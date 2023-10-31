В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 31 октября.

По словам главы областной военной администрации Филиппа Пронина, предварительно, обошлось без пострадавших.

Также не зафиксировано поражений гражданской или критической инфраструктуры.

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Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что существует угроза применения авиационного вооружения. Воздушная тревога в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях была связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границ Украины.

Вскоре в Воздушных силах призвали жителей Миргорода Полтавской области немедленно перейти в укрытия или бомбоубежища, чтобы переждать опасность.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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