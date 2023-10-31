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Валентина Летяк, редактор ленты

В Севастополе дымит российский корабль: что произошло

Севастополь
Фото: Pixabay

В бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму заметили задымление на одном из российских противолодочных кораблей.

Об этом сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер.

По его данным, задымление на запуск двигателей не похоже, поэтому, вероятно, это либо пожар, либо испытания дымовой установки.

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26 октября местные паблики сообщали, что в Севастополе мог подорваться противоминный корабль проекта 23040Г Владимир Козицкий.

По свидетельствам очевидцев, глухой взрыв с мощной вибрацией, который почувствовали люди в центре Севастополя, был следствием подрыва. Когда из машинного отделения судна повалил дым, буксир оттянул его в сторону Стрелецкой бухты.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 614-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Корабель, Крым, Пожар, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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