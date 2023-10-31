В Севастополе дымит российский корабль: что произошло
В бухте Севастополя во временно оккупированном Крыму заметили задымление на одном из российских противолодочных кораблей.
Об этом сообщает местный Telegram-канал Крымский ветер.
По его данным, задымление на запуск двигателей не похоже, поэтому, вероятно, это либо пожар, либо испытания дымовой установки.
26 октября местные паблики сообщали, что в Севастополе мог подорваться противоминный корабль проекта 23040Г Владимир Козицкий.
По свидетельствам очевидцев, глухой взрыв с мощной вибрацией, который почувствовали люди в центре Севастополя, был следствием подрыва. Когда из машинного отделения судна повалил дым, буксир оттянул его в сторону Стрелецкой бухты.
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