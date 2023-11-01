В Донецке — горят цистерны с горючим: в РФ говорят, что по ним ударили из РСЗО
Во вторник вечером, 31 октября, во временно оккупированном Донецке начался масштабный пожар.
Об этом сообщили жители города в местных Telegram-каналах.
Также в сети были распространены фото и видео с огнем вокруг цистерны.
Кроме того, заметно, что высокий столб дыма поднимается над городом.
На видео мужчина за кадром говорит:
— Горят цистерны. И, видимо, не одна.
Пожар на цистерне подтвердили и в Telegram-каналах. По их данным, горят цистерны с горючим.
Впоследствии государственное российское информагентство ТАСС сообщило, что по цистернам был осуществлен ракетный удар из реактивных систем залпового огня. Кроме того, пропагандисты сообщают о двух погибших.
Информацию о погибших или ударах со стороны украинских военных или представителей власти никто пока не подтверждал.
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