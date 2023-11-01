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Илья Нежигай, редактор ленты

В Донецке — горят цистерны с горючим: в РФ говорят, что по ним ударили из РСЗО

В Донецке — горят цистерны с горючим: в РФ говорят, что по ним ударили из РСЗО

Во вторник вечером, 31 октября, во временно оккупированном Донецке начался масштабный пожар.

Об этом сообщили жители города в местных Telegram-каналах.

Также в сети были распространены фото и видео с огнем вокруг цистерны.

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Кроме того, заметно, что высокий столб дыма поднимается над городом.

На видео мужчина за кадром говорит:

— Горят цистерны. И, видимо, не одна.

Пожар на цистерне подтвердили и в Telegram-каналах. По их данным, горят цистерны с горючим.

Впоследствии государственное российское информагентство ТАСС сообщило, что по цистернам был осуществлен ракетный удар из реактивных систем залпового огня. Кроме того, пропагандисты сообщают о двух погибших.

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Информацию о погибших или ударах со стороны украинских военных или представителей власти никто пока не подтверждал.

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Война в Украине, Донецк, Пожар
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