Отдыхали за границей под прикрытием командировок: в Ужгородском горсовете прошли обыски

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета.

Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов.

— По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили ложные сведения в официальные документы о служебных командировках. Так, для оформления поездки за границу чиновники использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций, — рассказали в СБУ.

Как отмечают в ведомстве, для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую корреспонденцию, также не внесли подписанные письма на заграничные командировки в систему электронного документооборота горсовета.

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Выяснилось, что, прикрываясь командировками, чиновники на самом деле выезжали за границу на отдых во время войны.

Для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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